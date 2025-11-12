Es scheint so, als werde der Shutdown in den USA bald ein vorläufiges Ende nehmen. Ein entsprechender Vorschlag hat eine weitere wichtige Hürde genommen.

Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Das Repräsentantenhaus in den USA wird am Mittwoch über die Beendigung des Regierungsstillstandes abstimmen, dies, nachdem der Finanzierungsgesetzentwurf der Abgeordneten am frühen Morgen (Schweizer Zeit) eine wichtige Hürde genommen hatte.

Die parteiübergreifende Einigung zur Beendigung des 42-tägigen Regierungsstillstands passierte in der Nacht zum Mittwoch den Geschäftsordnungsausschuss des Repräsentantenhauses. Alle Republikaner stimmten für die Massnahme, alle Demokraten dagegen.

Jetzt kommt es zum Showdown

Nun geht der Gesetzentwurf zur Beratung an das gesamte Repräsentantenhaus. Mehrere mit den Gesprächen der republikanischen Führungsriege vertraute Personen teilten Fox News mit, dass sie davon ausgehen, dass er mit der Zustimmung nahezu aller Republikaner angenommen wird.

Die Verabschiedung im Geschäftsordnungsausschuss des Repräsentantenhauses ist ein wichtiger Schritt zur Beendigung des Shutdowns.