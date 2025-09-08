DE
«Vorfall mit gefährlichen Stoffen» – Spezialteams vor Ort
Terminal am Flughafen Heathrow evakuiert

Das Terminal vier des Londoner Flughafens Heathrow wurde am Montagabend evakuiert. Es sei zu einem «Vorfall mit gefährlichen Stoffen» gekommen. Kurz nach 21 Uhr konnte das Terminal wieder geöffnet werden.
Am Londoner Flughafen Heathrow kam es zu einem Vorfall mit «gefährlichen Stoffen».
Foto: Screenshot X / @KieranBurchmore
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Der Londoner Flughafen Heathrow wurde am Montagabend zu Teilen evakuiert, nachdem die örtliche Feuerwehr vor einem «Vorfall mit gefährlichen Stoffen» warnte. Betroffen war das Terminal vier des Flughafens im Westen der Stadt. «Spezialteams wurden entsandt, um die Lage zu beurteilen, und ein Teil des Flughafens wurde vorsorglich evakuiert, während die Feuerwehrleute reagieren», schrieb die BBC unter Berufung auf die Feuerwehr. Alle anderen Terminals würden ihren Betrieb wie gewohnt weiterverfolgen.

Wie der britische Sender kurz nach 21 Uhr berichtet, kann das Terminal wieder geöffnet werden. Ausserdem seien auf mysteriöse Weise einige Menschen erkrankt – sie sollen sich zuvor im Terminal befunden haben. In lebensbedrohlichem Zustand soll sich aber niemand befinden.

Auf X verbreiteten sich Beiträge, die Hunderte wartende Passagiere vor dem Flughafen zeigen. «Die Passagiere wurden nach draussen geschickt und warten immer noch auf ihre Rückkehr. Es ist unklar, was passiert ist», schreibt ein Mann. Zu einem Flug-Chaos soll es aber nicht kommen – so berichtet der britische Sender, es sei bisher nicht mit Verspätungen oder Ausfällen zu rechnen.

