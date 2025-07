Vorfall in Marokko Schweizerin wird von Hund gekratzt und stirbt

Eine Schweizerin ist in Marokko nach einem Hundekratzer gestorben, möglicherweise an Tollwut. Die Schweizer Botschaft in Rabat steht in Kontakt mit den lokalen Behörden. Die genaue Todesursache ist noch unklar, das EDA unterstützt die Angehörigen.

Publiziert: 15:19 Uhr | Aktualisiert: vor 14 Minuten