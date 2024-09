Kurz zusammengefasst Bub (12) am Steuer eines Autos in Neu-Ulm (D) erwischt

Der Fahrzeughalter wusste nichts von der Spritztour

AFP Agence France Presse

Im bayerischen Neu-Ulm hat die Polizei einen Zwölfjährigen am Steuer eines Autos erwischt. Die Besatzung eines Streifenwagens beobachtete am Sonntagabend, wie der Junge auf dem Parkplatz eines Badesees umherfuhr, wie die Polizei am Montag in Kempten mitteilte. Mit im Fahrzeug befanden sich zwei Verwandte (beide 14) des Kindes. Der Fahrzeughalter, ebenfalls ein Verwandter, wusste offenbar nichts von der Spritztour.

Da der Zwölfjährige noch nicht strafmündig ist, erfolgte laut Polizei eine Meldung an das Jugendamt. Wie der Bub an den Autoschlüssel gelangte, ist Gegenstand der Ermittlungen.