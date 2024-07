Vor ihrer Ehe mit Trumps Vizekandidat war sie Demokratin Wer ist die mögliche Second Lady Usha Vance?

In Milwaukee in den USA fand am Montag der Parteitag der Republikaner statt. Von Donald Trump gekürt, durfte J. D. Vance das Amt des Vizepräsidentschaftskandidaten antreten. Immer mehr im Fokus: seine Ehefrau Usha Vance.