Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro wurde am Samstagmorgen in Brasilia festgenommen. Die präventive Festnahme erfolgte auf Anordnung des obersten Bundesrichters Alexandre de Moraes, bevor Bolsonaro seine Haftstrafe wegen eines Putschversuchs antreten muss.

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro wurde in Brasilia verhaftet. Foto: AFP

Darum gehts Jair Bolsonaro wurde auf Anordnung des obersten Bundesrichters präventiv festgenommen

Verhaftung steht im Zusammenhang mit bevorstehendem Strafantritt wegen Putschversuchs

Bolsonaro stand seit Anfang August unter Hausarrest in einem anderen Verfahren

Daniel Macher Redaktor News

Der Ex-Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro (70), wurde am Samstagmorgen auf Anordnung des obersten Bundesrichters Alexandre de Moraes (56) von der Bundespolizei in Brasilia festgenommen. Das berichtet die brasilianische Nachrichtenseite «Metrópoles». Demnach ist es eine präventive Festnahme, bevor Bolsonaro seine Haftstrafe wegen eines Putschversuchs antreten muss.

Laut «Metrópoles» bestätigten sowohl der Generaldirektor der Bundespolizei, Andrei Rodrigues, als auch Bolsonaros Anwalt Celso Villardi die Verhaftung. Bolsonaro wurde in die regionale Polizeiaufsichtsbehörde der Bundespolizei im südlichen Sektor von Brasilia gebracht, heisst es.

Interessanterweise stand Bolsonaro bereits seit Anfang August unter Hausarrest. Damals war er allerdings in einem anderen Verfahren inhaftiert – nicht im direkten Zusammenhang mit den Putsch-Ermittlungen. Die nun erfolgte Inhaftierung direkt mit dem bevorstehenden Strafantritt zusammenhängend.