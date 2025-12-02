DE
Vor Gesprächen mit Putin
Video zeigt Steve Witkoff in Moskau

Trumps Sondergesandter Steve Witkoff trifft am Nachmittag in Moskau auf Wladimir Putin, um ihm den überarbeiteten Friedensplan vorzulegen.
Publiziert: 15:17 Uhr
