Während sich derzeit die Regierungschefs Thailands und Kambodschas in Malaysia zu Friedensgesprächen einfinden, wächst der internationale Druck. Die USA drängen auf eine schnelle Konfliktlösung, die Gefechte in der Grenzregion gehen unterdessen weiter.

US-Aussenminister Marco Rubio drängt auf sofortige Waffenruhe

Über 400'000 kambodschanische Arbeitsmigranten flüchten aus Thailand zurück in die Heimat

Ungeachtet der nun startenden Friedensgespräche zwischen Thailand und Kambodscha haben sich beide Länder am fünften Tag in Folge Gefechte geliefert. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten aus der grenznahen Ortschaft Samraong im Nordwesten Kambodschas von Artilleriefeuer in der Nacht von Sonntag auf Montag. Am Sonntag hatte das Büro des amtierenden thailändischen Ministerpräsidenten Phumtham Wechayachai (71) ein Treffen mit Kambodschas Regierungschef Hun Manet (47) in Malaysia angekündigt.

Das kambodschanische Verteidigungsministerium warf der thailändischen Armee vor, zuerst geschossen zu haben. Thailand sei «am fünften Tag in Folge mit schwerem Gerät und unter Einsatz zahlreicher Soldaten auf kambodschanisches Gebiet eingedrungen». Die thailändische Armee hatte am Sonntagabend (Ortszeit) ihrerseits erklärt, sie erwarte einen «bedeutenden Militäreinsatz» Kambodschas. Bei den Kämpfen zwischen den Nachbarstaaten wurden seit Donnerstag nach offiziellen Angaben mindestens 35 Menschen getötet.

«Wir wollen, dass dieser Konflikt so schnell wie möglich endet»

Derweil wächst der internationale Druck auf die Konfliktparteien. Es gehe darum, «eine sofortige Waffenruhe zu erreichen», schrieb US-Aussenminister Marco Rubio (54) auf X. Vertreter des US-Aussenministeriums seien in Malaysia vor Ort, um die Friedensbemühungen zu unterstützen, erklärte Rubio weiter.

Sowohl US-Präsident Donald Trump (79) als auch er selbst stünden mit den jeweiligen Amtskollegen in beiden Ländern in Kontakt und beobachteten die Lage sehr genau. «Wir wollen, dass dieser Konflikt so schnell wie möglich endet», betonte Rubio. Beide Seiten werfen sich seit Beginn der Gefechte vor, die Gewalt ausgelöst zu haben. Trump sagte am Sonntag vor Journalisten, beide Länder wollten unbedingt eine Einigung erzielen.

Treffen am Nachmittag

Kambodschas Regierungschef Manet und Thailands Übergangsministerpräsident Wechayachai sind laut der Nachrichtenagentur AFP bereits in Putrajaya eingetroffen. Malaysia hat in diesem Jahr den Vorsitz der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean. Ministerpräsident Anwar Ibrahim (77) hatte schon kurz nach Beginn der Kämpfe mit seinen Amtskollegen aus Thailand und Kambodscha gesprochen und sich als Vermittler angeboten.

Beide Seiten bestätigten, dass an dem Treffen auch Vertreter Chinas teilnehmen. Hun Manet schrieb auf Facebook: «Ich werde die kambodschanische Delegation zu einem Sondertreffen in Kuala Lumpur führen, das von Malaysia ausgerichtet und von den USA mitorganisiert wird, unter Beteiligung Chinas.»

Trump hatte bereits am Samstag mit beiden Regierungschefs telefoniert und danach auf der Plattform Truth Social geschrieben: «Sie haben zugestimmt, sich unverzüglich zu treffen und schnell eine Waffenruhe und letztendlich Frieden auszuarbeiten!» Er fügte hinzu, dass es keine Verhandlungen bezüglich seiner angedrohten Zölle geben werde, solange beide Staaten weiter kämpften. Trump hatte zuvor angekündigt, die beiden Länder Anfang August mit Zöllen in Höhe von 36 Prozent belegen zu wollen.

Kambodschaner fliehen aus Thailand

Derweil steigt die Zahl der in Thailand lebenden Kambodschaner, die mit ihren Habseligkeiten bepackt zurück in die Heimat wollen. Aus dem Verteidigungsministerium in Phnom Penh hiess es, mehr als 400'000 Arbeitsmigranten hätten bereits die Grenze überquert, weil sie sich in Thailand nicht mehr sicher fühlten.

Derweil hat Thailands König Maha Vajiralongkorn (73) die offiziellen Feierlichkeiten anlässlich seines 73. Geburtstags abgesagt, wie der Sender Thai PBS berichtete. Die Feiern sollten bis Dienstag dauern. Die Entscheidung sei getroffen worden, weil «die Regierung, das Militär und alle Bereiche der Gesellschaft angesichts der anhaltenden Grenzkonflikte ihre Bemühungen auf den Schutz der nationalen Souveränität, die Verteidigung des Landes und die Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung konzentrieren müssen», hiess es.