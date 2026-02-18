Energiepaket soll Familien in Italien entlasten

Die italienische Regierung hat am Mittwoch ein neues Energiepaket verabschiedet, das Familien und Unternehmen bei Strom- und Gasrechnungen entlasten soll. Ministerpräsidentin Meloni sprach von einer «sehr bedeutenden Massnahme».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Italien beschliesst Energiepaket, das Familien und Unternehmen entlasten soll.

Einkommensschwache Haushalte erhalten 115 Euro Rabatt auf Stromrechnung jährlich.

Gesamte Einsparungen und Vorteile auf über fünf Milliarden Euro geschätzt. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit dem neuen Energiepaket der italienischen Regierung, von dem hauptsächlich Familien profitieren sollen, könnten laut Ministerpräsidentin Giorgia Meloni direkte Einsparungen und Vorteile in Höhe von mehr als fünf Milliarden Euro garantiert werden.

Rund 2,7 Millionen einkommensschwache Haushalte bekommen künftig einen Rabatt von 115 Euro pro Jahr auf ihre Stromrechnung. Auch Unternehmen profitieren von dem Energiepaket. Vorgesehen sind unter anderem Unterstützungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), sowie Förderungen beim Repowering von Anlagen für erneuerbare Energien. Zudem sollen langfristige Lieferverträge gefördert werden, um die Energiepreise nachhaltiger zu stabilisieren.

Ziel des neuen Energiepakets sei es, die Strompreise an der Quelle zu senken, indem die Gasbeschaffung günstiger gestaltet werde. Italien ist stark von Stromimporten aus dem Ausland abhängig. Zuletzt hat sich die Regierung bemüht, Energiepartnerschaften mit verschiedenen Ländern auszubauen.