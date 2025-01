Schockierender Fund bei Polizeikontrolle in Kenia: 29-Jähriger transportiert die zerteilte Leiche seiner Ehefrau im Rucksack. Das Motiv für den grausamen Mord an der 19-Jährigen ist noch unklar.

Von Polizei per Zufall entdeckt

1/4 Die Polizei hielt den Mann im Rahmen einer Routinekontrolle an und entdeckte im Rucksack Leichenteile. Foto: x

Auf einen Blick Kenianer ermordet und zerstückelt 19-jährige Ehefrau, er transportiert die Leichenteile im Rucksack

Die Polizei erwischt den Mann bei einer Routinekontrolle, weitere Leichenteile und Beweise im Haus gefunden

In Kenia wurden innert drei Monaten 90 Fälle von Femizid bekannt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine Routinekontrolle hat die Polizei in Kenia auf die Spur eines Mordes gebracht. Statt Diebesgut transportierte ein Verdächtiger Leichenteile in seinem Rucksack. Das Opfer ist die eigene Ehefrau.

Ein 29 Jahre alter Kenianer soll seine 19 Jahre alte Ehefrau ermordet und zerstückelt haben. Wie die Kriminaldirektion der kenianischen Polizei berichtete, war der Mann einer Polizeistreife aufgefallen, weil er um 5 Uhr morgens mit einem offensichtlich schweren Rucksack unterwegs war. Als sie ihn kontrollierten, fanden sie in dem Rucksack Leichenteile. Bei einer ersten Befragung liess der Mann durchblicken, dass es sich um seine Frau handele, hiess es.

Einige Körperteile würden noch vermisst

Im Haus des Paares fanden Polizisten dem Bericht zufolge unter dem Bett weitere Leichenteile, die blutgetränkte Kleidung des Opfers und ein scharfes Messer. Auch auf dem Boden sei überall Blut gewesen. Einige Körperteile würden noch vermisst. Detektive suchen noch nach den fehlenden Teilen. Auch das Tatmotiv ist bisher unklar. Der 29-Jährige wurde festgenommen, ein Haftrichter ordnete eine zunächst dreiwöchige Untersuchungshaft an.

Der Fall weckt Erinnerungen an den Fund von Leichenteilen auf einer Müllkippe in Nairobi im vergangenen Jahr. Damals wurde schliesslich ein 42 Jahre alter Mann festgenommen, der 42 Frauen ermordet und zerstückelt haben soll. In Kenia kommt es immer wieder zu Femiziden - laut einem Polizeibericht vom Ende des vergangenen Jahres gab es innerhalb von drei Monaten 90 Fälle.

Femizid bedeutet, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden - also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner.