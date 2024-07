Von Passant aufgefangen Passant fängt Einjährigen bei Sturz aus Fenster auf

Ein Passant hat in der deutschen Stadt Darmstadt am Freitagabend einen kleinen Buben beim Sturz aus dem dritten Stock eines Wohnhauses aufgefangen. Während die 29-jährige Mutter mit dem Kind im Spital war, brach in ihrer Wohnung ein Brand aus.