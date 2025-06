New Yorker Finanzchef von ICE-Agenten festgenommen

Der New Yorker Rechnungsprüfer Brad Lander wurde in einem städtischen Gericht festgenommen. Er begleitete einen Angeklagten und forderte von ICE-Agenten einen Haftbefehl. Dann wurden ihm selbst Handschellen angelegt.

Janine Enderli Redaktorin News

Der Rechnungsprüfer der US-Metropole New York, Brad Lander (56), wurde nach einem Zwischenfall in einem städtischen Gericht festgenommen, wie US-Medien berichten. Lander kandidiert auch für das Amt des Bürgermeisters der Stadt.

Kat Capossela, Landers Pressesprecherin, teilte NBC News in einer Stellungnahme mit, dass «Brad von maskierten Agenten entführt und von der Einwanderungsbehörde ICE festgenommen wurde».

Eklat vor Gericht

Der von der Trump-Regierung verschärfte Migrationskurs und damit die erhöhte Präsenz von ICE sowie deren Vorgehen sorgte in den vergangenen Tagen immer wieder für Schlagzeilen in den USA. Der Behörde wird oft Willkür in ihren Verhaftungen sowie hartes Vorgehen vorgeworfen. So sollen Migranten Berichten zufolge teilweise gewaltsam mitten aus ihrem Alltag gerissen und in Haft genommen worden sei.

Zum Zeitpunkt seiner Festnahme habe sich Lander gerade in einem Einwanderungsgericht befunden und einen Angeklagten aus dem Gebäude begleitet. Er habe die herumstehenden Agenten gebeten, einen Haftbefehl gegen den abgeführten Mann vorzuweisen. Anschliessend sei er selbst festgenommen worden.

Es ist derzeit unklar, ob sich Lander noch in Gewahrsam befindet. Lander kandidiert nächste Woche bei den Vorwahlen der Demokraten für das Amt des New Yorker Bürgermeisters.