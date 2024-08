Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Freitag meldete, wurde der 55-jährige Lieferwagenfahrer positiv auf Alkohol getestet. Der Wert lag leicht über der zulässigen Höchstgrenze. Ersten Ermittlungen zufolge könnte allerdings ein medizinisches Problem des Lieferwagenfahrers zum Unfall geführt haben.

Der Mann war bereits in der Vergangenheit wegen Epilepsie in ein Krankenhaus eingeliefert worden und wurde daher in den letzten Stunden medizinischen Tests unterzogen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Von Überwachungskameras in der Umgebung aufgenommenen Bilder zeigten, wie der Lieferwagen einer Wartungsfirma, der nicht mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, plötzlich zur Seite ausweicht und auf das Trottoir gerät. Daher gehen die Ermittler von einem Unfall aus.

Gegen den Lieferwagenfahrer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Verletzung des Strassenverkehrsgesetzes ermittelt. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte am Freitag auf Anfrage, dass ein Schweizer Bürger nach einem Unfall in Italien verstarb. Das Schweizer Generalkonsulat in Mailand stehe in Kontakt mit den lokalen Behörden.

Dem EDA sei nicht bekannt, ob es sich bei den beim Unfall verletzten Personen um Schweizer handle. Laut Ansa ist der Schwerverletzte ein Deutscher.