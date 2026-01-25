In der zerstörten Zentrale des Palästinenserhilfswerks in Jerusalem ist ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Die Brandursache ist noch unklar.

Darum gehts Feuer in zerstörter UNRWA-Zentrale in Ostjerusalem

Einsatzkräfte suchen in den Ruinen nach möglichen Brandopfern

Brandursache aktuell unbekannt

Marian Nadler

In der von Israel zerstörten Zentrale des Palästinenserhilfswerks UNRWA im Osten Jerusalems ist ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die israelische Feuerwehr in einer Erklärung mit, wie die «Times of Israel» berichtete.

In der Erklärung heisst es, dass Einsatzkräfte nach Meldungen über einen Brand auf dem abgerissenen Gelände alarmiert wurden und nun daran arbeiten, das Feuer einzudämmen und zu löschen. Die Einsatzkräfte durchsuchen die Ruinen, um auszuschliessen, dass sich noch Menschen unter den Brandopfern befinden. Die Brandursache ist unbekannt.