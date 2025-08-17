Ein Mann fuhr versehentlich 400 Kilometer vom Ziel ab und verursachte mehrere Unfälle. Die Polizei stoppte ihn bei Boppard, nachdem er über einen Kreisel und ein Trottoir gefahren war. Der desorientierte Fahrer wurde in ein Spital gebracht.

Eigentlich wollte der Mann nach Hause. Doch er kam etwas vom Weg ab. Foto: GoogleMaps

Darum gehts Mann landet auf Irrfahrt 400 Kilometer vom Zielort entfernt

Fahrer verursachte mehrere Unfälle und ignorierte Polizei-Stoppsignale

Älterer Herr war desorientiert, Auto wies rundherum Unfallschäden auf

AFP Agence France Presse

Auf einer Irrfahrt ist ein Mann mit seinem Auto Hunderte Kilometer entfernt von seinem eigentlichen Zielort gelandet.

Die Polizei stoppte den Fahrer in der Nacht auf Sonntag bei Boppard, nachdem er offenbar mehrere Unfälle verursacht hatte, wie die Polizeidirektion Koblenz mitteilte. Er wollte ursprünglich nur einen kurzen Weg von einem Restaurantbesuch nach Hause fahren. Sein geplanter Zielort lag allerdings etwa 400 Kilometer Luftlinie entfernt.

«Weder zeitlich noch räumlich orientiert»

Einer Verkehrsteilnehmerin fiel in der Nacht ein auffällig fahrendes Auto auf, als es teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit in Boppard über eine Insel in einem Kreisel und anschliessend über ein Trottoir fuhr. Eine Polizeistreife entdeckte das Fahrzeug schliesslich auf einer Bundesstrasse, der Fahrer ignorierte zunächst aber die Stoppsignale der Beamten.

An einer Abfahrt hielt der Wagen schliesslich an und kollidierte dabei mit der Leitplanke. Der Fahrzeugführer, den Angaben zufolge ein älterer Herr, war «weder zeitlich noch räumlich orientiert», wie es hiess. Das Fahrzeug wies demnach rundherum mehrere, teils frische Unfallschäden auf. Deren Ursprung war noch unklar. Der verirrte Autofahrer kam in ein Spital. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Strassenverkehrs eingeleitet.