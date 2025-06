Am Freitag wurden zwei Mitarbeiter des Hilfswerks der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (HEKS) während eines humanitären Einsatzes in der Demokratischen Republik Kongo von bewaffneten Personen verschleppt. Von den beiden fehlt bislang jede Spur.

Ein Mitglied einer paramilitärischen Einheit patrouilliert auf den Strassen in der Demokratischen Republik Kongo. (Symbolfoto) Foto: AP Photo/Brian Inganga

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Freitag wurde ein Team von HEKS während eines humanitären Einsatzes in der Region Rutshuru in der Demokratischen Republik Kongo von bewaffneten Personen gestoppt. Zwei einheimische HEKS-Mitarbeiter wurden anschliessend verschleppt. Über ihren Verbleib ist derzeit nichts bekannt, wie das Hilfswerk in einer Mitteilung schreibt.

Das HEKS hat demnach eine Taskforce gebildet und arbeitet in Koordination mit Behörden und weiteren Akteuren daran, so rasch wie möglich gesicherte Kenntnisse über den Vorfall zu erhalten und die sichere Rückkehr der beiden Mitarbeiter zu gewährleisten.