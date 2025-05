US-Präsident Trump nimmt ein Geschenk von Katar an: eine zum fliegenden Palast umgebaute Boeing 747-8. Das Pentagon akzeptiert den Jet als neue Air Force One. Das Innendesign der Luxusmaschine stammt von einer Basler Firma.

So opulent ist Trumps neuer «Palast der Lüfte»

1/13 Auszug aus einer Marketingbrochüre des Basler Luftfahrtspezialisten AMAC Aerospace für die wohl neue Air Force One von US-Präsident Donald Trump. Foto: Screenshot New York Times

Darum gehts USA nehmen geschenkten Jumbojet von Katar offiziell an

Luxus-Jumbojet verfügt über Schlafzimmer, Salon und Spielzimmer für Kinder

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

So ein Geschenk kriegt man nicht alle Tage – und US-Präsident Donald Trump (78) hat jetzt zugelangt. Die USA nehmen den geschenkten Jumbojet von Katar offiziell an. Der Golfstaat versuchte die Boeing 747-8 seit Jahren erfolglos zu verkaufen – eines der opulentesten Privatflugzeuge der Welt. Es war der Schweizer Luftfahrtspezialist AMAC Aerospace, der das ehemalige Verkehrsflugzeug mit einer mehrjährigen Innenumgestaltung in einen fliegenden Palast verwandelte. Die «New York Times» publizierte einen Auszug aus einer Marketingbroschüre des Basler Unternehmens für das Flugzeug.

Die auch «Palast der Lüfte» genannte Maschine verfügt über mehrere Schlafzimmer mit En-Suite-Badezimmern, einen Salon, ein privates Wohnzimmer und ein Spielzimmer für Kinder. Für zusätzliche Passagiere gibts einen separaten, kleineren Bereich mit Tischen und Bordunterhaltungssystemen und für die Besatzung eigene Quartiere.

Trump meinte, er wäre «dumm», wenn er die geschenkte Boeing 747 ablehnen würde. Ein bei Boeing bestelltes Ersatzflugzeug für die beiden alternden Air Force One – die ihre Erstflüge im Jahr 1987 hatten – kann offenbar nicht vor 2028 geliefert werden. Worüber Trump seine Enttäuschung lautstark zum Ausdruck brachte.

«Warum nicht?»

«Warum sollte ich das Geschenk nicht annehmen?», fragte Trump. Auch Katars Regierung wies Kritik zurück. Es handele sich um ein «ganz einfaches Geschäft von Regierung zu Regierung», sagte der katarische Ministerpräsident zu CNN. Die vielen Diskussionen um das Thema verstehe er nicht.

Der Jet, der 2012 an den Golfstaat geliefert wurde, steht Trump nicht gleich zur Verfügung. Das Pentagon hat mitgeteilt, es akzeptiere in Übereinstimmung mit allen Regeln und Vorschriften eine Maschine vom Typ Boeing 747, die für Trump zum Regierungsflieger Air Force One aufgerüstet werden soll.

Bei der Nachrüstung des Jumbojets würden angemessene Sicherheitsvorkehrungen für den Transport des US-Präsidenten sichergestellt. Das dürfte kostspielig werden. Der Luxus-Jumbojet soll schon so einen Wert von 400 Millionen Dollar haben.

Korruptionsvorwürfe

Kritikern zufolge dürfe sich die Regierung nicht in die Schuld anderer Staaten begeben, sei es durch Geschenke oder Gefälligkeiten.

Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer (74) sprach von «blanker Korruption» und einer «ernsten Bedrohung der nationalen Sicherheit». Das Geschenk sei «so korrupt, dass selbst Putin sich die Augen reiben würde».

Zunächst unbegründete Gerüchte in US-Medien besagen, dass das Flugzeug nach dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit nicht weiter im Dienst der Regierung, sondern im Dienst von Trump stehen soll.