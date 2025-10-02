Student stirbt bei Explosion in Uni-Labor

In Teheran hat eine defekte Wasserstoffkapsel eine Explosion in der Ingenieurfakultät ausgelöst. Laut Behörden sind marode Infrastruktur und mangelhafte Wartung häufige Ursachen für solche Vorfälle, die zu Gaslecks und Kurzschlüssen führen.

In einem Labor der Universität Teheran kam es zu einer Explosion, die einen Grossbrand auslöste. Dabei kam ein Student ums Leben und vier weitere Menschen wurden verletzt, wie der staatliche Sender IRIB berichtete.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine defekte Wasserstoffkapsel als Ursache der Explosion in der Ingenieurfakultät identifiziert, wie IRIB weiter berichtete.

In der iranischen Hauptstadt Teheran kommt es seit geraumer Zeit vermehrt zu Explosionen und Grossbränden. Nach Angaben der Behörden sind marode Infrastruktur und mangelhafte Wartung die Hauptursachen, die dann häufig zu Gaslecks und Kurzschlüssen führen.