Tower of London dicht: Vier Personen sind festgenommen worden, nachdem mutmasslich ein Dessert auf die Vitrine der Imperial State Crown geworfen wurde. Die weltberühmte Ausstellung bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Darum gehts Tower of London geschlossen nach mutmasslichem Anschlag auf Kronjuwelen

Gelbliche Flüssigkeit auf Vitrine geschüttet, möglicherweise Crumble mit Vanillesosse

Millionen Menschen besuchen jährlich den Tower of London Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Tower of London ist nach einem mutmasslichen Anschlag auf die Kronjuwelen bis auf Weiteres geschlossen worden. Vier Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Den Beamten sei berichtet worden, dass mutmasslich Lebensmittel auf die Vitrine mit der Imperial State Crown geworfen wurden. Die Polizei war um 9.48 Uhr britischer Zeit zu der weltberühmten Ausstellung gerufen worden.

Die Zeitung «The Telegraph» veröffentlichte ein Bild, das während des Angriffs entstanden sein soll. Zu sehen ist, wie eine gelbliche Flüssigkeit auf die Vitrine geschüttet wird. Der Zeitung zufolge handle es sich um eine Art Crumble mit Vanillesosse.

Jährlich besuchen Millionen Menschen den Tower of London. Die Kronjuwelen, deren Wert für das Vereinigte Königreich nicht messbar ist, sind der Höhepunkt der Ausstellung. Die State Crown ist jene Krone, die die Monarchin oder der Monarch nach der Krönung trägt. Sie wird auch bei anderen Anlässen verwendet, darunter die Eröffnung des Parlaments.