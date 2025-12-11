Ukrainische Drohnen haben eine russische Ölplattform im Schwarzen Meer attackiert, die dem Konzern Lukoil gehört. Der Angriff stoppte die Produktion aus über 20 Bohrlöchern. Aus Moskau gab es bisher keine Bestätigung für den Angriff.

Darum gehts Ukrainische Drohnen greifen russische Öl-Plattform im Schwarzen Meer an

Erster Angriff der Ukraine auf russische Ölförderanlagen im Kaspischen Meer

129 Millionen Tonnen Öl und 30 Milliarden Kubikmeter Gas betroffen

Ukrainische Drohnen haben Medienberichten zufolge eine russische Öl-Plattform im Schwarzen Meer angegriffen. Das getroffene Ziel soll dem Konzern Lukoil angehören. Insgesamt soll es zu vier Einschlägen gekommen sein, die die Öl- und Gasproduktion lahmlegten.

Laut ukrainischen Medien ist dies der erste Angriff der Ukraine auf russische Ölförderanlagen im Kaspischen Meer.

Der Angriff sei mit Langstreckendrohnen des Spezialoperationszentrums «Alpha» des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU durchgeführt worden, schreibt das Portal UNN unter Berufung auf SBU-Quellen. Infolge des Angriffs kam die Öl- und Gasproduktion aus mehr als 20 angeschlossenen Bohrlöchern zum Erliegen.

«Spezialoperationen gegen den russischen Öl- und Gassektor»

Die betroffene Plattform gehört zu den grössten in Russland und im russischen Sektor des Kaspischen Meeres. Die geschätzten Reserven betragen 129 Millionen Tonnen Öl und 30 Milliarden Kubikmeter Gas.

«Der SBU führt weiterhin erfolgreiche Spezialoperationen gegen den russischen Öl- und Gassektor durch und erweitert dabei stetig das Operationsgebiet. Der Angriff im Kaspischen Meer ist ein weiteres Signal an Russland, dass alle Unternehmen, die den Krieg unterstützen, legitime Ziele sind – unabhängig von ihrem Standort», erklärte eine informierte Quelle im SBU gegenüber UNN.

Moskau hat bislang noch keine Stellungnahme zu den Angriffen veröffentlicht.

