In Popayan, Kolumbien, verlor am Sonntag eine Monstertruck-Fahrerin die Kontrolle und raste ins Publikum. Drei Menschen starben, fast 40 wurden verletzt. Die Behörden sprechen von einem tragischen Unfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Monstertruck-Unfall im kolumbianischen Popayan fordert drei Todesopfer und fast 40 Verletzte

Fahrerin verlor Kontrolle, raste in Zuschauer, kollidierte mit Lichtmast

Kind starb vor Ort, zwei Erwachsene später im Spital verstorben

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntagnachmittag ist es bei einer Monstertruck-Show im kolumbianischen Popayan zu einem Unglück gekommen. Mehrere Krankenwagen eilten zum Unfallort, um Dutzende Verletzte zu versorgen. «Noticias Caracol» meldete, dass fast 40 Menschen verletzt wurden. Schlimmer noch: Laut Behörden starben ein Kind und zwei Erwachsene bei dem Vorfall.

Eine Frau sass am Steuer des Monstertrucks und verlor offenbar während eines Sprungs die Kontrolle über das Fahrzeug. Anschliessend raste sie direkt in die Zuschauermenge. Ausserdem kollidierte das Gefährt mit einem Lichtmast. Zum Vorfall kursierten mehrere Videos in den sozialen Medien.

Gouverneur äussert sich

Die Verletzten wurden in verschiedene Spitäler der Stadt gebracht. Das Kind war noch am Unfallort verstorben, die Erwachsenen erlagen ihren Verletzungen im Spital.

«Unser Gesundheitsministerium hat alle institutionellen Kapazitäten mobilisiert und sich mit dem öffentlichen und privaten Spitalnetz, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst abgestimmt, um die Situation zu bewältigen. Wir bekunden unsere Solidarität mit den Familien der Opfer dieses tragischen Unfalls», teilte der Gouverneur der Region Cauca, Octavio Guzman, in der Popayan liegt.