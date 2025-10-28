DE
Home
Ausland
Polen: Auto verliert im ungünstigsten Moment Rad
Video zeigt brenzlige Szene
Auto verliert Rad im ungünstigsten Moment
Im polnischen Ort Katowice verliert ein Opel ein Rad – direkt auf einem Bahnübergang. Die zwei Insassen versuchen, sich aus ihrer Lage zu befreien, bis ein Mann zur Hilfe eilt.
Publiziert: 18:48 Uhr
