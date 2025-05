Die Männer versuchen die Frau, in einen Lieferwagen zu zerren. Foto: Screenshot X

Darum gehts Tochter eines Kryptowährungsbosses entkommt Entführungsversuch in Paris

Drei vermummte Männer versuchten, schwangere Frau in Lieferwagen zu zerren

Opfer war in ihren Dreissigern und im fünften Monat schwanger

Janine Enderli Redaktorin News

Beängstigende Szenen mitten in Paris: Die Tochter eines Kryptowährungsbosses ist am Dienstagmorgen mitten in Paris einem Entführungsversuch entkommen. Drei Männer mit vermummten Gesichtern versuchten, eine Frau in einen Lieferwagen zu zerren, wie «Le Parisien» berichtet.

Laut einer Polizeiquelle handelt es sich bei dem Opfer um eine junge, schwangere Mutter. Viele Passanten schauten zu, das Opfer schrie um sein Leben. Ein Zeuge berichtet gegenüber «Le Parisien», dass die Frau immer wieder «Lasst mich in Ruhe!» gerufen habe. Ein Mann, höchstwahrscheinlich ihr Partner, ging dazwischen und wurde von den Entführten verprügelt.

Vor den Augen zahlreicher Passanten

Die unbekannten Angreifer sollen bewaffnet gewesen sein. Als ihr Entführungsversuch fehlschlug, ergriffen die Männer panikartig die Flucht und kletterten wieder in den Lieferwagen. Ein Video zeigt, wie sie in hohem Tempo davon brettern.

Später wurde das Fahrzeug gefunden. Nach Informationen von französischen Medien ist die Frau Tochter eines Kryptowährungsunternehmers.

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.