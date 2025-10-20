Nach Jahrhundert-Raub: Louvre öffnet heute wieder

In nur vier Minuten raubten vier Räuber am Sonntag den Louvre aus. Der Fall ist spektakulär: Nach wie vor jagen die Ermittler die Einbrecher-Bande. Bisher haben sich die Ermittler noch nicht konkret zu einer ersten Spur geäussert. Sie gehen aber von organisierter Kriminalität aus.

Das Museum selbst kündigte am Montagmorgen an, seine Türen heute wieder ab 9 Uhr für die Besucher aus aller Welt zu öffnen. Viele Bereiche seien «sicher» zugänglich, wie der Sender BFMTV berichtet. Einige Bereiche bleiben jedoch noch geschlossen. Welche das genau sind, gab das Museum gegenüber dem Museum nicht an.