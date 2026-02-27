DE
FR
Abonnieren

Video aus Mailand aufgetaucht
Hier kracht das Tram ins Gebäude

Eine Strassenbahn der Linie 9 entgleiste am Freitag in Mailand und krachte gegen ein Gebäude. Eine Person kam dabei ums Leben.
Publiziert: vor 8 Minuten
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen