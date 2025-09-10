Schon wieder Stromausfall auf Kuba! Unión Eléctrica de Cuba, der nationale Energieversorger Kubas, meldete am Mittwoch einen weiteren Totalausfall auf der Karibikinsel. Ab 9.14 Uhr Ortszeit war die nationale Energieversorgung vollständig ausser Betrieb, wie aus lokalen Medienberichten hervorgeht.
Das Energieministerium sprach auf X ebenfalls von einer «vollständigen Unterbrechung» der Energieversorgung. Die Wiederherstellungsarbeiten seien bereits aufgenommen worden.
Möglicherweise hängt der Stromausfall mit einem Problem des grössten Ölkraftwerks Kubas, dem CTE Antonio Guiteras, zusammen. Die genaue Ursache ist aber bislang unklar.
Im vergangenen März und im Oktober vergangenen Jahres hatte es bereits landesweite Stromausfälle auf Kuba gegeben.