Seit zwei Tagen fehlte vom achtjährigen Noah R. jede Spur. Der Achtjährige wurde am Mittwochmorgen vor seiner Schule abgesetzt und seitdem nicht mehr gesehen. Nun geben die Behörden Entwarnung: Der Junge ist unversehrt gefunden.

Seit 14. Januar suchte die Polizei mit Booten und Helikopter

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die Sorge war gross, jetzt die Erleichterung: Noah R.* (8) aus Frankfurt ist gefunden. «Er war im Beisein seiner Mutter, die dort bei einem Bekannten untergekommen war», teilte die Polizei am Samstag mit, wie «Focus» berichtet. Das Jugendamt kümmert sich um ihn.

Der Bub war seit Mittwochmorgen verschwunden, nachdem er um etwa 8 Uhr vor seiner Schule in Frankfurt am Main abgesetzt worden war. Im Klassenzimmer war Noah nie aufgetaucht.

Die Polizei suchte mit Hochdruck nach dem Jungen. Da sich die Schule des Achtjährigen in Ufernähe des Flusses Main befindet, waren die Beamten auch mit Booten und einem Helikopter im Einsatz. Am Donnerstag hatte die Polizei laut RTL aber immerhin einen blauen Thek in der Nähe der Schule von Noah R. gefunden, der dem Achtjährigen gehört haben könnte. Die Farbe würde laut den Beamten passen. Sie hoffen aber auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Er lebt in einem Heim

Wie «Bild» berichtet, war der Mutter das Sorgerecht entzogen worden. Darum lebt der kleine Bub in einem Heim. Die Ermittler gingen deswegen davon aus, dass der Junge sich bei seiner Mutter befindet. Von ihr fehlte aber auch jede Spur.

Noah R. besucht die Weissfrauenschule in Frankfurt, eine Förderschule für Kinder mit Sprachproblemen. Die Polizei habe bereits die Schule sowie andere Anlaufstellen des Achtjährigen abgesucht. Auch Videoaufzeichnungen aus dem Umfeld der Schule werden aktuell ausgewertet, heisst es in einer Mitteilung der Behörden.

Die Weissfrauenschule liegt in der Nähe des berüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertels, einem Hotspot für Drogenkriminalität und Prostitution. Das Viertel werde laut der Polizei aber momentan nicht durchsucht.

* Name bekannt