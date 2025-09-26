AfD muss Geschäftsstelle in Berlin räumen

Ein Gericht hat entschieden: Die AfD muss ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin im nächsten Jahr räumen. Der Vermieter hatte gegen die Partei geklagt.

1/2 Der Gerichtsentscheid dürfte die AfD-Spitze nicht freuen. Foto: imago/Chris Emil Janßen

Darum gehts AfD muss Bundesgeschäftsstelle in Berlin räumen, entschied Berliner Landgericht

Güteverhandlung zwischen Vermieter und AfD-Vertretern scheiterte letzte Woche

Immobilie befindet sich im Berliner Stadtteil Wittenau

AFP Agence France Presse

Die AfD muss ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin im nächsten Jahr räumen. Das entschied das Berliner Landgericht am Freitag und gab damit einer entsprechenden Klage des Vermieters der Immobilie statt.

Eine Güteverhandlung zwischen dem Vermieter und Vertretern der AfD über die Nutzung der Immobilie im Stadtteil Wittenau war in der vergangenen Woche gescheitert.

Konkret ging es darum, dass nach der Bundestagswahl am 23. Februar im Innenhof des Gebäudes gegen die Vorgaben verstossen wurde, berichten deutsche Medien unter Berufung auf das Gerichtsurteil. Eine fristlose Kündigung rechtfertige dies zwar nicht, doch die Partei muss die Räumlichkeiten früher räumen.