Grosser Polizeieinsatz am Hamburger Hauptbahnhof

Polizei und Feuerwehr sind am Freitagabend zum Hauptbahnhof in Hamburg geeilt. Ersten Informationen kam es zu einem Messerangriff mit mindestens acht Schwerverletzten.

Der Hauptbahnhof in Hamburg. Hier kam es am Freitagabend zu einem grossen Polizeieinsatz. Foto: imago/Chris Emil Janssen

Johannes Hillig Redaktor News

«Aktuell kommt es in Hamburg am Hauptbahnhof zu einem grösseren Polizeieinsatz!», teilt die Hamburger Polizei am Freitagabend via X mit. Man prüfe gerade die Situation vor Ort.

Wie «Bild» berichtet, ist der Grund für den Einsatz ein Messerangriff. Mindestens acht Personen sollen dabei schwer verletzt worden sein. Eine Frau soll festgenommen worden sein.