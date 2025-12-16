Ein Mann wurde in Polen verhaftet, der einen Terroranschlag geplant und sich dem IS anschliessen wollte. Bei Durchsuchungen fanden Ermittler islamisches Material und Datenspeicher; der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Darum gehts Polnischer Geheimdienst verhaftet Mann

Er soll einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben

Er wollte sich terroristischer Organisation anschliessen, mutmasslich Islamischer Staat Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Ermittler haben einen Studenten in Polen festgenommen. Er soll einen Terroranschlag mit Sprengstoff auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben. Wie die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» berichtet, gab es am 30. November Durchsuchungen in Łódź und Lublin. Dabei wurde der Verdächtige Mateusz W. festgenommen wurde.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Student sich Kenntnisse zur Herstellung von Sprengmaterial angeeignet hatte. W. soll weiter geplant haben, «sich einer terroristischen Organisation anzuschliessen oder Unterstützung bei der Durchführung geplanter Aktivitäten zu erhalten». Ziel des geplanten Anschlags war, «viele Menschen ernsthaft einzuschüchtern sowie die Politik einer terroristischen Organisation, bei der es sich mutmasslich um den Islamischen Staat handelte, durchzuführen oder zu unterstützen».

Die Festnahme erfolgte präventiv, bevor der Verdächtige seine mutmasslichen Pläne in die Tat umsetzen konnte.