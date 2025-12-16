Darum gehts
- Polnischer Geheimdienst verhaftet Mann
- Er soll einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben
- Er wollte sich terroristischer Organisation anschliessen, mutmasslich Islamischer Staat
Ermittler haben einen Studenten in Polen festgenommen. Er soll einen Terroranschlag mit Sprengstoff auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben. Wie die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» berichtet, gab es am 30. November Durchsuchungen in Łódź und Lublin. Dabei wurde der Verdächtige Mateusz W. festgenommen wurde.
Die Ermittler gehen davon aus, dass der Student sich Kenntnisse zur Herstellung von Sprengmaterial angeeignet hatte. W. soll weiter geplant haben, «sich einer terroristischen Organisation anzuschliessen oder Unterstützung bei der Durchführung geplanter Aktivitäten zu erhalten». Ziel des geplanten Anschlags war, «viele Menschen ernsthaft einzuschüchtern sowie die Politik einer terroristischen Organisation, bei der es sich mutmasslich um den Islamischen Staat handelte, durchzuführen oder zu unterstützen».
Die Festnahme erfolgte präventiv, bevor der Verdächtige seine mutmasslichen Pläne in die Tat umsetzen konnte.