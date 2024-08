1/4 Ein Vater soll sein Kind im Vollrausch in einem Hotel in Chersonisos auf Kreta völlig alleine gelassen haben.

Marian Nadler Redaktor News

Für viele Menschen gehört der Konsum von alkoholischen Getränken zu einem guten Urlaub. Ein Deutscher (57) übertrieb es auf Kreta aber offensichtlich mit dem Ouzo – und er vergass sein Kind (9). Die Situation hat für den Familienvater ernsthafte Folgen.

Wie der Nachrichtensender ERTnews unter Berufung auf die Polizei berichtete, wurde der Tourist im Vollrausch verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, seinen Sohn vernachlässigt und somit Gefahren ausgesetzt zu haben.

Das Kind soll demnach den ganzen Dienstagvormittag allein in den Fluren eines Hotels in der Stadt Chersonisos an der Nordküste der Insel umhergeirrt sein. Aufmerksamen Hotelangestellten blieb dies nicht verborgen. Sie fanden den Vater letztlich in seinem Zimmer vor. Er schlief tief und fest.

Mutter fliegt extra auf die Insel

Auf dem Nachttisch sollen laut dem TV-Sender acht (!) leere Flaschen Ouzo gestanden haben. Das Hotelpersonal informierte die Polizei über den Vorfall. Die nahm den Vater prompt fest. Der kleine Bub musste ebenfalls mit auf die Wache.

Anders als sein Vater konnte er die Polizeistation aber nach einigen Stunden wieder verlassen. Er wurde am Abend seiner Mutter übergeben. Die Frau war demnach auf die Insel geflogen, um den Kleinen abzuholen.