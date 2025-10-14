Das Militär in Madagaskar hat die Macht übernommen. Nach Protesten und einem Amtsenthebungsverfahren gegen den geflohenen Präsidenten Rajoelina wurde die Verfassung ausgesetzt.

1/2 Das Militär hat in Madagaskar die Kontrolle übernommen. Foto: keystone-sda.ch

Janine Enderli Redaktorin News

In Madagaskar hat das Militär nach Protesten und einem Amtsenthebungsverfahren gegen den geflohenen Präsidenten Andry Rajoelina die Machtübernahme verkündet. Die Verfassung sei ausgesetzt und ein Präsidentschaftsrat aus Angehörigen der Armee und Gendarmerie eingesetzt worden, verkündete ein Offizier der Spezialeinheit Capsat vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Antananarivo.

In den vergangenen Tagen erschütterten Proteste der sogenannten «Generation Z» das Land. Diese wurden so stark, dass Rajoelina aus dem Land fliehen musste. Nun hat das Militär übernommen.

+++Update folgt+++