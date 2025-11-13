Zwei Kinder einer deutschen Familie sterben in Istanbul an einer mutmasslichen Lebensmittelvergiftung. Die Eltern werden auf der Intensivstation behandelt. Das türkische Gesundheitsministerium hat Ermittlungen eingeleitet.

Türkischen Medien zufolge hatte die Familie am Dienstag im Istanbuler Touristenviertel Örtakoy Muscheln und gefüllte Kartoffeln von einem Strassenhändler gegessen. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Kinder im Alter von drei und sechs Jahren starben im Krankenhaus

AFP Agence France Presse

Zwei Kinder einer in Deutschland lebenden Familie sind laut einem Fernsehbericht in den Türkei-Ferien an einer mutmasslichen Lebensmittelvergiftung gestorben. Die beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren starben in Istanbul im Krankenhaus, wie das türkische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Muscheln und gefüllte Kartoffeln

Ihre Eltern wurden demnach weiter auf der Intensivstation behandelt. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet, erklärte ein Ministeriumsvertreter im Onlinedienst X.

Laut dem türkischen Fernsehsender NTV stammte die Familie aus Deutschland und hielt sich im Urlaub in der Türkei auf. Türkischen Medien zufolge hatte die Familie am Dienstag im Istanbuler Touristenviertel Örtakoy Muscheln und gefüllte Kartoffeln von einem Strassenhändler gegessen. Später seien alle vier unter dem Verdacht einer Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden.