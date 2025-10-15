DE
Verdacht auf Anschlag
Fünf Personen nach Schüssen in Israel verletzt

In Israel kam es zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Fünf Menschen sollen dabei verletzt worden sein.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Angela RosserJournalistin News

Bei einem gewaltsamen Zwischenfall in Israel sind mindestens fünf Menschen durch Schüsse schwer verletzt worden. Ein Sprecher des Rettungsdienstes Magen David Adom sagte der Nachrichtenseite «ynet», zwei schwebten in Lebensgefahr. Nach Medienberichten besteht der Verdacht, dass es sich um einen Anschlag handelt.

Die Polizei teilte mit, der genaue Hintergrund werde noch geprüft. Ein Motorradfahrer habe demnach mutmasslich auf ein Fahrzeug geschossen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe der Stadt Modiin, die zwischen Tel Aviv und Jerusalem liegt.

+++Update folgt+++

