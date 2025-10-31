Das FBI hat mehrere Verdächtige festgenommen, die einen «potenziellen Terroranschlag» im US-Bundesstaat Michigan über das Halloween-Wochenende geplant hatten. Dies teilte FBI-Direktor Kash Patel am Freitag mit.
«Heute Morgen (Ortszeit) hat das FBI einen möglichen Terroranschlag verhindert und mehrere Personen in Michigan festgenommen, die augenscheinlich einen gewaltsamen Angriff über das Halloween-Wochenende planten», schrieb Patel in einer Erklärung auf X. Laut Recherchen von «NBC News» soll es sich um fünf Festgenommene handeln.
Verbindungen zu Extremismus
Die verhaftete Gruppe habe Verbindungen zu einer Form von «ausländischem Extremismus», hiess es weiter. Sie sollen in Verbindung mit der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) stehen. Dies berichtet das Portal unter Berufung auf drei Ermittler, die mit den Geschehnissen vertraut sind.
Die Strafverfolgungsbehörden hätten die Gruppe in den letzten Tagen im Grossraum Detroit überwacht, um sicherzustellen, dass kein tatsächlicher Angriff stattfinde, so die Beamten. Nachfolgend sei es zu den Festnahmen gekommen.