Das FBI hat in Michigan mehrere Verdächtige festgenommen, die offenbar einen Terroranschlag über Halloween planten. Laut FBI-Direktor Kash Patel besteht keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit. Die Gruppe soll Verbindungen zu ausländischem Extremismus haben.

FBI-Chef Kash Patel informierte über den Einsatz seiner Polizisten. Foto: José Luis Villegas/AP/dpa

Das FBI hat mehrere Verdächtige festgenommen, die einen «potenziellen Terroranschlag» im US-Bundesstaat Michigan über das Halloween-Wochenende geplant hatten. Dies teilte FBI-Direktor Kash Patel am Freitag mit.

«Heute Morgen (Ortszeit) hat das FBI einen möglichen Terroranschlag verhindert und mehrere Personen in Michigan festgenommen, die augenscheinlich einen gewaltsamen Angriff über das Halloween-Wochenende planten», schrieb Patel in einer Erklärung auf X. Laut Recherchen von «NBC News» soll es sich um fünf Festgenommene handeln.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Verbindungen zu Extremismus

Die verhaftete Gruppe habe Verbindungen zu einer Form von «ausländischem Extremismus», hiess es weiter. Sie sollen in Verbindung mit der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) stehen. Dies berichtet das Portal unter Berufung auf drei Ermittler, die mit den Geschehnissen vertraut sind.

Die Strafverfolgungsbehörden hätten die Gruppe in den letzten Tagen im Grossraum Detroit überwacht, um sicherzustellen, dass kein tatsächlicher Angriff stattfinde, so die Beamten. Nachfolgend sei es zu den Festnahmen gekommen.