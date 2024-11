1/7 Im Restaurant Gletscher 2600 gibt es ab Ende November kein Fleisch mehr auf der Karte. Foto: Zugspitzbahn

Auf einen Blick Restaurant auf der Zugspitze streicht Fleisch von der Speisekarte

Bayerische Klassiker wie Leberkäse werden aus Fleischersatzprodukten hergestellt

Vegane Chili-Variante wird dreimal öfter bestellt als mit Fleisch

Angela Rosser Journalistin News

In dieser Skisaison könnte auf der Zugspitze eine steife Brise wehen und das nicht nur wegen des Wetters. Das Restaurant Gletscher 2600 auf der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands, streicht nämlich das Fleisch von seiner Speisekarte.

Ab Ende November soll es also ausschliesslich vegane und vegetarische Speisen geben. Dies teilte die Sprecherin der Zugspitzbahn, Verena Tanzer, gegenüber dem «Münchner Merkur» mit.

Leberkäse und Chili

Bayerische Klassiker wie Leberkäse oder Schnitzel gibt es also künftig aus Fleischersatzprodukten und aus Chili con Carne wird Chili sin Carne, wie es bereits auf den Menükarten mehrerer Restaurants rund um die Zugspitze steht. Die Vegi-Variante werde seither dreimal öfters bestellt, als die Variante mit Fleisch.

Daher, «trauen wir uns das jetzt», sagt die Sprecherin der Bergbahn. Bei der Kundschaft steige die Nachfrage nach nachhaltigem Essen und man wolle zeigen, dass bayerische Küche auch ohne Fleisch möglich ist.

Entwarnung für Karnivoren

Das Gletscher 2600 ist aber nicht das einzige Restaurant, in dem sich die Wintersportfans verköstigen können. Wer also nicht auf Wurst aus Fleisch oder Chicken Nuggets verzichten will, besucht dann vielleicht eher eines der anderen Restaurants. Vegetarische und vegane Gerichte sollen aber bei allen auf der Karte stehen.