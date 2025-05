Der legendäre «Robin Hood»-Baum am Hadrianswall in Grossbritannien wurde 2023 von zwei Männern mutwillig gefällt. Der Vorfall erschütterte die Öffentlichkeit. Nun wurden die Vandalen schuldig gesprochen.

1/8 Vorher und nachher: Der Bergahorn am Hadrianswall. Foto: AFP

Darum gehts Zwei Männer für Fällen des «Robin Hood»-Baums schuldig gesprochen

Baum war Kulisse für Film «Robin Hood» mit Kevin Costner

Schaden von rund 735'000 Euro durch Fällung und Beschädigung verursacht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Zwei Jahre nach dem Fällen eines als «Robin Hood»-Baum bekanntgewordenen legendären Bergahorns in der Nähe des Hadrianswalls in Nordengland sind zwei Männer schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Newcastle befand die beiden 39 und 32 Jahre alten Angeklagten am Freitag für schuldig, den rund 200 Jahre alten Baum «absichtlich und gedankenlos» gefällt zu haben. Die beiden Männer bleiben in Haft, das Strafmass gegen sie wird Mitte Juli verkündet.

Der Bergahorn hatte fast 200 Jahre lang in einem Tal in der Nähe des Hadrianswalls gestanden, bevor er in einer stürmischen Nacht im September 2023 mit einer Kettensäge gefällt wurde. Die Baumkrone stürzte dabei auf den Hadrianswall und beschädigte das jahrhundertealte Bauwerk aus der Römerzeit. Der Vorfall löste in Grossbritannien Empörung aus.

«Schwachsinnige Tat»

Die beiden Angeklagten wurden wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen – an dem Baum und am Hadrianswall – schuldig gesprochen. Insgesamt richteten sie der Anklage zufolge Schäden in Höhe von umgerechnet rund 735'000 Euro an. Beide Männer bleiben in Haft – der Jüngere von beiden laut Behörden zu seinem eigenen Schutz. Das Strafmass soll am 15. Juli verkündet werden.

Laut Staatsanwaltschaft hatten die Männer ihre Tat gefilmt und das Handyvideo anschliessend an Freunde geschickt. Ihre «schwachsinnige» Tat hätten sie offenbar für «witzig, clever oder grossartig» gehalten.

«Man hört oft den Begriff ‹gedankenloser Vandalismus›, aber nie passte er besser als heute», sagte Kevin Waring von der Polizei von Northumbria nach dem Schuldspruch am Freitag. Zu keinem Zeitpunkt hätten die beiden Männer eine Erklärung für ihre Tat vorgebracht – «und es kann auch keine zu rechtfertigende Erklärung geben».

Baum des Jahres 2016

Wegen seiner beeindruckenden Lage war der Baum die Kulisse für eine zentrale Szene im Film «Robin Hood» mit Kevin Costner von 1991. Auch in zahlreichen weiteren Filmen und Serien war der Baum zu sehen. Der Bergahorn war zudem ein bei Besuchern beliebtes Fotomotiv und galt als Symbol der Region in Nordostengland. 2016 erhielt er den Titel «Baum des Jahres».

Die Sinnlosigkeit der Baumfällung habe «Menschen im ganzen Land und im Ausland schockiert», kommentierte der britische National Trust nach dem Schuldspruch am Freitag. In der Region hätten viele Menschen persönliche Erinnerungen mit dem Baum verknüpft.

Kann der Baum nachwachsen?

Experten untersuchen derzeit, ob der Baum aus seinem Stumpf nachwachsen kann. Der National Trust will zudem im kommenden Winter 49 aus Samen des Baumes gezogene Setzlinge an verschiedenen Orten im Vereinigten Königreich pflanzen.

Der Hadrianswall wurde 122 nach Christus unter Kaiser Hadrian begonnen und markierte die Grenze zwischen dem römischen Britannien und dem nicht eroberten Kaledonien im Norden.