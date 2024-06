Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

US-Präsident Joe Biden könnte für die Wahlen ausgetauscht werden. Wer kommt als Ersatz infrage?

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

«Bye, bye Biden»: Das fasst die Stimmung in den USA nach der katastrophalen TV-Debatte am Donnerstag ziemlich gut zusammen. US-Präsident Joe Biden (81) enttäuschte seine potenziellen Wähler und seine Partei mit seinem Auftritt so heftig, dass Rufe nach einem Biden-Ersatz laut werden. Detlef Junker, Gründungsdirektor Emeritus Heidelberg Center for American Studies, sagt zu Blick: «Die Demokraten sind gezwungen, einen neuen Kandidaten zu nominieren. Das ist politisch und juristisch schwierig, es wäre aber die einzige Möglichkeit, einen politischen Selbstmord der Partei zu verhindern.» Doch wer würde überhaupt infrage kommen?

Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien

Lange galt Gavin Newsom (56) als Geheimwaffe der Demokraten für den Kampf gegen den Republikaner Donald Trump (78). Der kalifornische Gouverneur bringt alles mit, was ein Präsidentschaftsanwärter braucht: Führungserfahrung, Charisma und gute Chancen gegen Trump zu gewinnen. Das weiss auch Trump selbst – bereits im Oktober schoss er gegen Newsom. Wohl aus Angst, gegen ihn antreten zu müssen.

Der Jurist mit irischen Wurzeln kommt aus einer Familie von Richtern und machte sich als Bürgermeister von San Francisco einen Namen, als er bereits 2004 die Homo-Ehe ermöglichte. Ausserdem setzte er 2019 in seinem Bundesstaat die Todesstrafe aus. Newsom gilt als moderat, smart und bürgernah.

Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es wohl auch: Newsom betont bei jeder Gelegenheit seine Loyalität zu Biden. Da müsste der US-Präsident wohl schon freiwillig zur Seite treten und ihn bitten, die Kampagne anzuführen.

Kamala Harris, US-Vizepräsidentin

Es wäre die offensichtliche (und offizielle) Alternative zu Biden: Kamala Harris (59). Als US-Vizepräsidentin ist sie bereits gut in die Geschäfte der Biden-Regierung eingebunden, dazu wäre sie auch noch die erste schwarze Frau (und die erste Frau überhaupt), die das oberste Amt Amerikas bekleiden würde. Symbolisch – aber ein Ding der Unmöglichkeit.

Harris fiel bereits in den ersten Monaten der Biden-Legislatur in Ungnade. Seither ist sie nur selten an offiziellen Auftritten zu sehen und gibt sich generell bedeckt. Hinzu kommt, dass ihre Umfragewerte mit knapp 39 Prozent noch schlechter sind als die von Biden selbst. Davis Warren, Professor für Internationale Politik an der Uni St. Gallen, meint ausserdem zu Blick: «Wenn Harris antreten würde, könnte sie schnell als illoyal gegenüber Biden abgestempelt werden.»

Werbung

Antony Blinken, US-Aussenminister

Einen weiteren möglichen Kandidaten bringt Staatsrechtler Oliver Diggelmann von der Universität Zürich ins Spiel: den aktuellen US-Aussenminister, Antony Blinken (62). Seit 2021 arbeitet er unter Biden im Weissen Haus – auch er weiss also, worauf es ankommt. Allerdings ist er kein Karriere-Politiker, sondern ein reiner Bürokrat. Das könnte seinen Standpunkt erschweren. Zudem ist unklar, ob Blinken überhaupt Interesse an dem Job hat.

Pete Buttigieg, US-Verkehrsminister

Lange galt US-Verkehrsminister Pete Buttigieg (42) als der neue Star am demokratischen Himmel. Als Verkehrsminister machte er sich jedoch im vergangenen Jahr infolge des Zugunglücks von East Palestine im Bundesstaat Ohio angreifbar. Damals waren giftige Chemikalien freigesetzt worden, nicht nur die Republikaner warfen ihm eine ausgebliebene Reaktion vor.

Vorerst scheint sich Buttigieg damit ins Abseits geschossen zu haben, wenn es um die Präsidenten-Diskussion geht. Doch seine Zeit kann ja noch kommen. Vielleicht sogar schon im November 2024?

Michelle Obama, ehemalige First Lady

Es ist der grosse Wunsch vieler Demokraten in den USA. Ihr könnte gemeinsam mit Ex-Präsident Barack Obama das gelingen, woran die Clintons gescheitert sind: Das Weisse Haus jeweils als Staatsoberhaupt und als Ehepartner sein Zuhause nennen zu dürfen. Ihre Umfragewerte sind besser als die von Biden oder Harris – laut «Newsweek» würden sich 46 Prozent der Amerikanerinnen die ehemalige First Lady als Präsidentin wünschen. Und sogar jeder fünfte Trump-Wähler würde sie unterstützen.

Werbung

Bisher hat Obama eine Kandidatur aber eisern abgelehnt. «Politik ist hart», sagte sie in einem Netflix-Special. «Und die Leute, die sich darauf einlassen ... man muss es wollen. Es muss in deiner Seele sein, weil es so wichtig ist. Es ist nicht in meiner Seele.»