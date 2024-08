USA-Experte Peter Hossli war am zweiten Parteitag der Demokraten in Chicago Wer den Obamas am Parteitag die Show gestohlen hat

Elegant, cool und glatt: Die Obamas begeisterten die Menge in Chicago und gaben Kamala Harris ihren Segen. Berührt hat am zweiten Abend des Parteitags ein anderer: Harris' Ehemann Doug Emhoff hielt eine Liebeserklärung an seine Frau.