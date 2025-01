Trump-Regierung startet Razzia gegen kriminelle illegale Einwanderer in Chicago

Der Grenzbeauftragte des Weissen Hauses, Tom Homan, bezeichnete die Razzia in einem Interview mit CNN am Sonntagabend als «einen guten Tag» und einen «Gamechanger». Foto: keystone-sda.ch

US-Medienberichten zufolge hat die Trump-Administration am Sonntag in Chicago eine Razzia gegen illegale Einwanderer gestartet, an der auch mehrere Bundesbehörden beteiligt waren.

In einer Erklärung bestätigte die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), dass die «verstärkten gezielten Operationen» in Chicago am Sonntag begonnen hätten. «Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde hat heute gemeinsam mit Bundespartnern wie FBI, ATF, DEA, CBP und dem US Marshals Service in Chicago mit verstärkten gezielten Operationen begonnen, die US-Einwanderungsgesetze durchzusetzen und die öffentliche und nationale Sicherheit zu wahren, indem potenziell gefährliche kriminelle Ausländer aus unseren Gemeinden ferngehalten werden», heisst es in der Erklärung.

Der Grenzbeauftragte des Weissen Hauses, Tom Homan (63), bezeichnete die Razzia in einem Interview mit CNN am Sonntagabend als «einen guten Tag» und einen «Gamechanger».

«An der heutigen Operation war die gesamte Regierung beteiligt. Präsident Trump hat die gesamte Regierung auf dieses Thema angesetzt», sagte er gegenüber CNN. Homan, der vor Ort in Chicago war, beharrte darauf, dass es sich um eine «kriminelle Operation» gehandelt habe, und nannte Fälle, in denen es auch um Sexualstraftäter und venezolanische Bandenmitglieder ging.

Der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson (48), reagierte umgehend auf die Razzia in der Stadt und machte darauf aufmerksam, dass die örtliche Polizei nicht daran beteiligt gewesen sei. «Gemäss den Stadtgesetzen war die Chicagoer Polizei nicht an dieser Einwanderungsdurchsetzungsmassnahme beteiligt. Es ist zwingend erforderlich, dass alle Chicagoer ihre verfassungsmässigen Rechte kennen und die Know-your-rights-Richtlinien mit ihren Nachbarn und ihrer Gemeinde teilen», sagte er in einem Beitrag auf X.

Zusätzlich zum Einsatz in Chicago wurden auch Razzien aus der Gegend um Atlanta, Puerto Rico, Colorado, Los Angeles und Austin (Texas) gemeldet. ICE meldete am Sonntag 956 Festnahmen und 554 Inhaftierungen.