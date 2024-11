Was ist von Pennsylvania noch zu erwarten?

Alle Augen sind auf den nördlichen Swing State Pennsylvania gerichtet. In dem Bundesstaat sind 19 Wahlmännerstimmen zu holen – deshalb buhlen Donald Trump und Kamala Harris um jeden noch so kleinen Vorsprung.

Aktuell ist es noch zu früh, um ein definitives Ergebnis vorherzusagen, allerdings liegt Trump laut Zahlen von CNN um 04.30 Uhr am 6. November knapp vor Harris. Die Prognosen haben sich im Verlauf der Nacht aber immer wieder geändert – lange Zeit hatte Harris die Nase vorne.

Spannendes Swing-State-Muster

Was können wir also noch von Pennsylvania erwarten? Laut dem US-Sender sind 54 Prozent der Stimmen im Bundesstaat ausgezählt. Harris sichert sich nach aktuellen Daten vorallem städtische Counties, Trump liegt in ländlichen Gebieten vorne.

Das ist ein Muster, das sich in vielen Swing States wiederholt: Zunächst geht Harris in Führung – meist, weil zuerst die Early Votings ausgewertet werden. Dann holt Trump kontinuierlich auf, weil die ländlichen Regionen ausgezählt werden, und dreht den Staat. Ab einem gewissen Punkt endet dann Trumps Aufholjagd und Harris legt wieder zu. Warum das? Viele Grossstädte, die überwiegend demokratisch wählen, brauchen aufgrund der schieren Menge von Wahlzetteln einfach länger für ihre Auszählungen.

2020 ging Pennsylvania an Biden

Es könnte also passieren, dass Harris – aufgrund ihrer Beliebtheit in den städtischen Gebieten – Trump noch überholt. Denn die ländlichen Gebiete, in denen Trump führt, sind eher bevölkerungsarm und haben daher weniger Stimmen. Allerdings könnte Trump durch seinen generellen Vorsprung den Bundesstaat für sich entscheiden.

Auch 2020 war Pennsylvania sehr knapp. Joe Biden gewann gegen Trump mit 50 zu 48,8 Prozent. Die Stimmenauszählung in dem Bundesstaat dauerte Tage. Es könnte also noch dauern, bis wir hier mehr wissen.