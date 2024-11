Rede von US-Vizepräsidentin Harris wird ab 16 Uhr Ortszeit erwartet

Kamala Harris, die unterlegene demokratische Kandidatin bei der US-Präsidentschaftswahl, will sich noch heute zum Wahlausgang äussern. Sie plane um 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MEZ) einen Auftritt an ihrer ehemaligen Universität in der Hauptstadt Washington, teilte ihr Büro mit. Auch ihr Ehemann Douglas Emhoff werde dabei sein, teilte das Weisse Haus mit.



Ursprünglich wollte Harris bereits in der Wahlnacht auf einer Wahlparty auf dem Gelände der Howard University vor ihre Anhänger treten. Dies sagte sie jedoch ab, nachdem klar geworden war, dass der Republikaner Donald Trump sich in entscheidenden Bundesstaaten durchsetzen konnte.

Zum designierten Präsidenten Donald Trump hat Harris offenbar bereits Kontakt aufgenommen, berichten Mitarbeiter gegenüber CNN. Jedoch konnte sie noch kein Gespräch mit ihm führen. Ihre Absicht sei es, sagen Mitarbeiter der Vizepräsidenten, vor ihrer Ansprache um 16 Uhr mit ihm zu sprechen.