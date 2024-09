Erstmals die Hand gegeben Harris kann bei einer Trump-Frage nur den Kopf schütteln

Fiel diese Nacht eine Vorentscheidung in der US-Präsidentschaftswahl? Harris und Trump standen sich in ihrem ersten TV-Duell erstmals gegenüber. Harris ging gegen Trump definitiv nicht unter, wie Biden im Juni. Im Gegenteil, sie trieb Trump in die Defensive.