Trump will Verbleib der USA in der NATO nicht garantieren

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit dem TV-Sender NBC einige seiner Vorhaben angekündigt, die er umsetzen möchte, sobald er am 20. Januar 2025 wieder ins Weisse Haus einziehen wird.

So sagte Trump etwa, er werde sich für eine Verlängerung der in seiner ersten Amtszeit beschlossenen Steuersenkungen einsetzen. Er werde zudem keine Beschränkungen für Abtreibungspillen einführen. Darüber hinaus will Trump Millionen illegaler Einwanderer abschieben und versuchen, das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft abzuschaffen.

Donald Trump hat in einem Interview mit dem TV-Sender NBC zu einigen seiner Pläne als künftiger US-Präsident Stellung genommen. Foto: Getty Images

Trump sagte zudem, er werde sein Wahlversprechen einlösen und Zölle auf Importe von Amerikas grössten Handelspartnern erheben. Er könne jedoch nicht garantieren, dass amerikanische Familien aufgrund seines Plans nicht mehr zahlen müssen, so Trump.

Im Interview betonte Trump auch, dass er aktiv versuche, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Er fügte hinzu, die Ukraine könne «möglicherweise» damit rechnen, dass sie nach seiner Rückkehr im Amt nicht mehr so viel Militärhilfe von den USA erhalten werde.

Auf die NATO angesprochen sagte Trump, er würde sich nicht dazu verpflichten, die USA in der NATO zu halten. «Wenn sie ihre Rechnungen bezahlen, auf jeden Fall». In diesem Fall werde er Amerikas Rolle in der Allianz bewahren, sagte er.

Nach seiner Botschaft an die Amerikaner gefragt, die ihn nicht gewählt hatten, zeigte sich Trump versöhnlich. «Ich werde sie genauso gut behandeln, wie ich die grössten MAGA-Anhänger behandelt habe.»