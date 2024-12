Als Trump-Berater, reichster Mann der Welt und Social-Media-Influencer kann Elon Musk das politische Washington aufrütteln. Foto: Getty Images

Daniel Jung Redaktor News

In einem frühmorgendlichen Post auf X erklärte Elon Musk (53) am Mittwoch, dass ein 1547-seitiger Gesetzentwurf für einen US-Übergangshaushalt scheitern sollte. «This bill should not pass» – dieses Gesetz darf nicht verabschiedet werden, verkündete Musk. Und sein Wille geschah.

Noch am selben Tag war das Gesetz tot. Und die USA steuern auf einen Regierungsstillstand zu. Damit würde die öffentliche Hand teilweise lahmgelegt. Die staatliche Institution müsste ab dem Wochenende ihre Arbeit einstellen. Viele Staatsbedienstete würden vorerst nicht bezahlt. Trump ist noch nicht im Amt, und schon sorgt der Tesla-Boss als sein mächtigster Berater für Unruhe: Kann Musk mit seiner Hau-drauf-Methode in Washington erfolgreich sein?