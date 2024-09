Kurz zusammengefasst Taylor Swift unterstützt Kamala Harris im Präsidentschaftsrennen

Swift betont die Wichtigkeit, sich über Kandidaten zu informieren

Minuten nach dem Ende des TV-Duells zwischen US-Vizepräsidentin Kamala Harris (59) und ihrem republikanischen Herausforderer Donald Trump (78) hat Musikstar Taylor Swift (34) erklärt, dass sie Harris im Rennen um die US-Präsidentschaft unterstützt. Damit beendete sie Spekulationen darüber, ob die Superstar-Sängerin ihre politischen Ansichten vor der Wahl im November teilen würde.

«Wie viele von euch habe auch ich die Debatte heute Abend verfolgt. Falls Sie es noch nicht getan haben», postete Swift auf Instagram. «Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich über die anstehenden Fragen und die Positionen der Kandidaten zu den Themen zu informieren, die für Sie am wichtigsten sind. Als Wählerin stelle ich sicher, dass ich alles, was ich kann, über ihre vorgeschlagene Politik und ihre Pläne für dieses Land sehe und lese.»

Kürzlich sei sie auf KI-Berichte aufmerksam gemacht worden, dass sie Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur befürwortet. Das sei falsch: «Das hat meine Ängste in Bezug auf KI und die Gefahren der Verbreitung von Fehlinformationen geweckt. Ich bin zu dem Schluss gekommen», so Swift, «dass ich als Wähler sehr transparent über meine tatsächlichen Pläne für diese Wahl sein muss. Der einfachste Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, ist die Wahrheit. Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben.»

Unterstützung von einer Frau mit enormem Einfluss

Taylor Swift ist in den USA eine Art Lichtgestalt. Sie produziert einen Hit nach dem anderen. Bei Preisverleihungen bricht sie regelmässig Rekorde. Swift hat bei ihren Fans einen enormen Einfluss und auf der Plattform Instagram rund 283 Millionen Follower. Auf der «Forbes»-Liste der weltweit einflussreichsten Frauen landete Swift jüngst auf Rang fünf. 2023 kürte das Magazin «Time» sie zur Person des Jahres. Swifts Privatvermögen wird auf über eine Milliarde US-Dollar geschätzt. In den vergangenen Monaten machte sie mit einer Beziehung zu dem Footballspieler Travis Kelce viele Schlagzeilen.



Die Sängerin hat eine gewaltige Fangemeinde. Etwa 53 Prozent der Erwachsenen in den USA gaben in einer 2023 veröffentlichten Umfrage an, Swift-Fans zu sein. Swifties – so bezeichnen sich ihre Fans - gelten als extrem loyal. Wie die Künstlerin selbst stammen die meisten ihrer Fans in den USA aus Vorstädten oder leben auf dem Land. Etwa die Hälfte sind weiblich und Millennials - wurden also wie Swift zwischen 1981 und 1996 geboren. Rund drei Viertel sind weiss. Sie hat also Einfluss auf eine wichtige Wählergruppe.



Für Harris könnte die Unterstützung im Wahlkampf gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump entscheidend sein.