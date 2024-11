1/2 Nach dem Attentat auf Donald Trump stiegen seine Chancen vorübergehend an. Nun aber zeichnet sich ein Foto-Finish ab zwischen ihm und seiner Konkurrentin Kamala Harris. Foto: keystone-sda.ch

Guido Felder Ausland-Redaktor

Am Dienstag ist alles möglich. Nach monatelanger Ungewissheit wird in den USA das Rennen ums Weisse Haus entschieden. Ein hauchdünner Sieg für Kamala Harris (60), ein Erdrutschsieg für Donald Trump (78) – oder umgekehrt?

In den Umfragen liegen die Kurven so nahe beieinander wie noch nie in einer US-Wahl. Auf sie ist kein Verlass. Selbst die Experten sind ratlos und trauen sich kaum mehr, Prognosen zu machen.