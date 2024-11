Wenn der neue US-Präsident seine Regierung und Verwaltung zusammenstellt, darf auch seine Familie nicht fehlen. In seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 hatte sich Donald Trump (78) oft von seiner strahlenden Tochter Ivanka (43) vertreten lassen und deren Mann Jared Kushner (43) mit der heiklen Nahost-Mission betraut.

Die Zeit mit dem schillernden Kushner-Trump-Paar ist vorbei, dafür stossen andere Familienmitglieder in Schlüsselpositionen vor, so etwa Nesthäkchen Barron (18), der sich um eine besondere Zielgruppe von Trumps Wählern kümmern muss. Wir zeigen, wer welchen Job bekommt.

Melania Trump (54): First Lady wider Willen

Melania Trump wird wohl erneut als First Lady nicht gross in Erscheinung treten. Foto: IMAGO/Sipa USA

Das schönste Repräsentationsamt der Welt scheint ihr ein Graus zu sein. Schon in der ersten Amtszeit als First Lady stand sie – wenn sie sich überhaupt zeigen liess – oft griesgrämig neben ihrem Ehemann. Auch dieses Mal dürfte sie den Präsidenten die meiste Zeit alleine lassen: CNN berichtet, dass sie lieber in New York und Florida wohnen werde, statt im Weissen Haus. Man munkelt: Die Ehe sei nur noch eine Geschäftsbeziehung, das Amt der First Lady nur ein aufgezwungener Job.

Donald Trump Jr. (46): Karriere als Investor

Will als Investor Geld vermehren: Donald Trump Jr. mit seiner Verlobten Kimberly Guilfoyle. Foto: IMAGO/UPI Photo

Trumps ältester Sohn hat kräftig beim Aufbau der neuen Administration mitgemischt und dafür gesorgt, dass J.D. Vance (40) Vize wurde. Selber will er kein Amt im Weissen Haus übernehmen, dafür wird er der «1789 Capital» als Partner beitreten. Die Risikokapitalgesellschaft konzentriert sich auf Investitionen in konservative Unternehmen. Passt wunderbar zum eigenen Familienimperium.

Seine Verlobte Kimberly Guilfoyle (55), ehemalige Fox-Moderatorin und Staatsanwältin, wird nach ihrem Engagement als Wahlkampf-Vize-Chefin offenbar keine Rolle im Weissen Haus spielen.

Ivanka Trump (43): Mutter und Ehefrau

Das schillernde Ehepaar Ivanka Trump und Jared Kushner zieht sich zurück. Foto: keystone-sda.ch

Trumps Tochter hat in der ersten Amtszeit ihres Vaters als Ersatz-First-Lady weltweit das Weisse Haus vertreten. Jetzt will sie sich ganz aus der Politik zurückziehen: «Ich liebe meinen Vater sehr», sagte sie zu Beginn des Wahlkampfs, «aber dieses Mal entscheide ich mich dafür, meinen Kindern und dem Privatleben, das wir als Familie führen, Priorität einzuräumen.» Wir werden sie als wohltuenden Kontrapunkt zu ihrem Vater vermissen.

Ivankas Mann Jared Kushner (43) hatte in Trumps erster Amtszeit als Nahost-Gesandter Israel und die Golfstaaten einander näher gebracht. Jetzt wird er seine aufgebauten Beziehungen nur noch im Hintergrund als inoffizieller Berater pflegen.

Eric Trump (40): Verwalter des Imperiums

Er schaut zum Trump-Imperium, sie zur Partei: Eric und Lara Trump. Foto: keystone-sda.ch

Nachdem er seinen Vater im Wahlkampf als Berater unterstützt hatte, wird er sich wieder als Vizepräsident der Trump Organization auf das Luxus-Imperium der Familie konzentrieren.

Seine Frau Lara (42) wurde im März zur Co-Chefin des Republikanischen Nationalkomitees gewählt. In diesem Amt bleibt sie – ausser Floridas Gouverneur Ron DeSantis (46) ernennt sie anstelle des zum Aussenminister beförderten Marco Rubio (53) zur Senatorin.

Tiffany Trump (31): die ersten Mutterfreuden

Tiffany Trump und Michael Boulos freuen sich über Nachwuchs. Foto: keystone-sda.ch

2016 und 2020 trat Trumps jüngste Tochter noch am Nationalkonvent der Republikaner auf, jetzt bleibt sie stumm und konzentriert sich auf die Familie. Sie und ihr Ehemann Michael Boulos (27) erwarten das erste Kind.

Barron Trump (18): der Gen-Z-Berater

Trumps Jüngster soll sich um die Jugend kümmern: Barron wird Gen-Z-Berater. Foto: keystone-sda.ch

Trumps verwöhntes Nesthäkchen – im Trump-Tower hatte er schon als Kind eine ganze Etage für sich alleine – wagte seine ersten Politschritte als Delegierter am Republikanischen Nationalkonvent. Nun dürfte er neben seinem Studium an der Stern Business School laut «Business Insider» ein wichtiges Amt übernehmen: Der Teenie könnte laut Business Insider seinen bald 80-jährigen Vater in Sachen Generation Z beraten. Während die jungen Männer Trump unterstützten, muss Barron die kritischen jungen Links-Wählerinnen von seinem Vater überzeugen.