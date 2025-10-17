Ein wertvolles Picasso-Gemälde ist auf dem Transport von Madrid nach Granada verschwunden. Das Ölbild «Stillleben mit Gitarre», geschätzt auf 600'000 Euro, sollte in einer Ausstellung gezeigt werden. Die spanische Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

1/4 Ein Gemälde des spanischen Künstlers Pablo Picasso ist während eines Transportes in Spanien verschwunden. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Spanien ist ein Picasso-Gemälde auf dem Weg zu einer Ausstellung verschwunden. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, kam das Ölgemälde «Stillleben mit Gitarre», dessen Wert mit 600'000 Euro beziffert wird, auf dem Weg von Madrid nach Granada im Süden Spaniens abhanden.

Dort sollte es nach Informationen der Lokalzeitung «Ideal» im Rahmen einer Ausstellung der Caja-Granada-Stiftung gezeigt werden. Der Stiftung zufolge stammen alle Exponate der Ausstellung aus privaten Sammlungen.

100 Diebstähle auf einmal

Wie aus Kreisen der spanischen Polizei verlautete, leitete sie Ermittlungen zu dem Fall ein. Details wurden nicht genannt.

Werke des spanischen Künstlers Pablo Picasso (1881–1973) werden wegen ihres hohen Marktwertes immer wieder gestohlen. Bei einem der bekanntesten Fälle waren 1976 mehr als 100 Picasso-Werke aus dem Museum des Papstpalastes im südfranzösischen Avignon gestohlen worden. Letztlich wurden alle Werke wiedergefunden.