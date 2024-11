Es kommt nur noch auf einen Bundesstaat an

Donald Trump sicherte sich bis jetzt 266, beziehungsweise 267 Wahlmännerstimmen. CNN berichtet von 266 Stimmen, AP News zählt eine weitere – eine Elektorenstimme aus Maine – dazu. Maine ist nebst Nebraska der einzige US-Bundesstaat, in dem die Elektorenstimmen zwischen den beiden Kandidaten aufgeteilt werden dürfen.

Der Sieg ist Trump wohl nicht mehr zu nehmen. Wenn man mit den 267 Wahlmännerstimmen von AP News rechnet, dann kommt es für Trump nur noch auf einen einzigen Bundesstaat an – und zwar egal welchen.

Das knappste Ergebnis würde er mit drei weiteren Stimmen in Alaska erhalten, dann käme Trump auf genau 270 Elektorenstimmen. In den vier noch nicht ausgezählten Swing States – Wisconsin, Michigan, Nevada und Arizona – führt Trump vor Kamala Harris. Und in jedem dieser Staaten sind mehr als drei Wahlmänenrstimmen zu holen.

Laut CNN könnte Harris noch Maine und New Hampshire holen – allerdings würden diese insgesamt sieben Electoral Votes auch nicht mehr am Ergebnis rütteln: Aktuell steht sie bei 205 Wahlmännerstimmen.